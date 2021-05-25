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Биткоин дважды за ночь подбирался к $40 тысячам после твита Маска
08:26 25.05.2021 |
Биткоин утром дорожает на 8% за сутки - до 37,9 тысячи долларов, при этом в ночь на вторник цена криптовалюты дважды приближалась к 40 тысячам долларов после твита Илона Маска об использовании возобновляемой энергии для майнинга, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.31 EEST рос в цене на 7,9% - до 37,95 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,4% - до 37,79 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В ночь на вторник глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск написал в своем Twitter, что обсуждал биткоин с североамериканскими майнерами. "Они согласились отчитаться о текущем и планируемом использовании возобновляемых источников энергии и просят майнеров по всему миру сделать то же самое", - сообщил Маск.
На этом фоне биткоин дважды за ночь подбирался к психологической отметке в 40 тысяч долларов, но так и не преодолел ее (максимально поднимался до 39,92 тысячи долларов). Затем цена несколько скорректировалась, но все равно показывает суточный рост.
Биткоин в последнее время показывает высокую волатильность. После достижения 14 апреля исторического максимума в 64 854 доллара биткоин опустился в цене до 57,7 тысячи уже к началу мая. А самое сильное снижение в текущем месяце пришлось на 12 и 19 мая (13% и 14,5% соответственно). Тогда Маск написал, что компания приостановила продажу своих электромобилей за биткоины, а затем Китай заявил об ограничениях для биткоина как средства оплаты. На данный момент биткоин потерял почти 42% от апрельского исторического рекорда.
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