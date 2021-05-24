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Справочный курс гривны 24 мая повышен на 3,66 коп до 27,4262 грн/$1
12:24 24.05.2021 |
Национальный банк 24 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.66 коп. до 27.4262 UAH/USD.
|Показатель
|21.05.2021
|24.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4628
|27.4262
|0.133
Данные: НБУ
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