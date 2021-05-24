В Societe Generale не нашли биткоину место в инвестиционных портфелях

Беспорядочные колебания цен на биткоин заставили усомниться в необходимости его добавления в инвестиционный портфель, тогда как золото продолжает играть роль страховки от инфляции и обвала фондового рынка. Такого мнения придерживаются аналитики Societe Generale, пишет CNBC.

Эксперты назвали «большой угрозой» выстраивание регуляторного поля для криптовалют, что может сохранить понижательное давление на их цены.

Аналитики посчитали некорректным прямое сравнение золота и его цифрового аналога.

«Мы согласны, что инвесторы воспринимают оба актива как альтернативу фиату на фоне беспрецедентных монетарных и фискальных стимулов. Но в отсутствие генерации денежных потоков, единственным вознаграждением биткоина и золота остается рост их цен. Это единственное, что у них есть общего», - написали эксперты.

В Societe Generale заявили, что рекомендуют долю драгоценного металла в 5% в модельных портфелях.

«История показывает, что с течением времени цена на золото тесно связана с реальной доходностью облигаций», - заключили эксперты.



