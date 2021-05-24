Доллар дешевеет к евро и иене 24 мая на фоне сохранения инфляционных опасений

Курс доллара в понедельник утром снижается к другим мировым валютам на фоне сохранения опасений по поводу инфляции и статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EEST курс евро рос до 1,2186 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2176 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,82 с уровня прошлого закрытия в 108,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 89,99 пункта.

Инвесторы оценивают инфляционные риски, а также статданные США по количеству сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке. Так, показатель в апреле снизился на 2,7% по сравнению с мартом - до 5,85 миллиона. Аналитики, напротив, ожидали роста этого показателя до 6,06 миллиона.

По мнению аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, инфляционное давление по-прежнему ощущается в отношении сферы товаров и услуг, поскольку рост цен на факторы производства ускоряется одновременно с восстановлением экономики.

Падение курса доллара сдерживают статданные из США по композитному индексу деловой активности (PMI), который, по предварительной оценке, вырос до 68,1 пункта против 63,5 пункта в апреле. PMI в производственном секторе и в сфере услуг также выросли в отчетном месяце - до 61,5 и 70,1 пункта соответственно.