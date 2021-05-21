Биткоин упал ниже $37 000 на фоне новостей о запрете майнинга в Китае

Власти Китая намерены принять меры в отношении майнинга криптовалют и торговли биткоином. Об этом заявил вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ во время выступления на заседании Комитета по финансовой стабильности и развитию.

По его словам, для защиты финансовой системы необходимо установить более жесткий надзор. Он призвал регуляторов содействовать развитию реальной экономики, а также «решительно» предотвращать и контролировать финансовые риски.

Чиновник заявил, что необходимо «бороться с майнингом биткоина и торговлей, а также предотвратить передачу индивидуальных рисков в социальную сферу».

Биткоин отреагировал падением на 10%. Цена цифрового золота в моменте опустилась ниже $37 000.

Заявление Хэ прозвучало через несколько дней после того, как три ассоциации при Народном банке Китая запретили местным компаниям поддерживать связанный с цифровыми активами бизнес, а гражданам рекомендовали воздержаться от инвестиций в этот класс финансовых инструментов.

Журналист Колин Ву отметил, что китайские чиновники высшего уровня впервые напрямую предлагают запретить майнинг криптовалют. Он считает, что это может быть связано с высоким потреблением энергии отраслью.



