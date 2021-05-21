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Фунт 21 мая дорожает к доллару на сильной статистике по Великобритании
14:35 21.05.2021 |
Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу днем укрепляется после выхода сильной статистики по Великобритании, рынки также обращают внимание на данные по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.33 EEST курс фунта стерлингов рос к доллару до 1,4229 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,4189 доллара.
Курс евро рос до 1,2232 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2226 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,66 с уровня прошлого закрытия в 108,75 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 89,67 пункта.
Удорожание фунта к доллару следует после порции сильной статистики по Великобритании. Так, объем розничных продаж в королевстве в апреле в годовом выражении подскочил на 42,4% при ожидаемом увеличении на 36,8%. В месячном выражении показатель вырос на 9,2% при прогнозе роста на 4,5%.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Великобритании в мае, по предварительной оценке, вырос до рекорда с января 1998 года и составил 62 пункта, как и ожидалось. PMI в сфере промышленности поднялся до 66,1 пункта (рекорд с января 1992 года), что оказалось выше прогноза в 60,5 пункта, в сфере услуг - до 61,8 пункта (при прогнозе в 62 пункта), это рекорд за семь лет и семь месяцев.
Курс евро к доллару при этом слабо укрепляется после выхода индексов PMI по еврозоне. Так, предварительный композитный индекс для еврозоны за май достиг трехлетнего рекорда в 56,9 пункта, оказавшись лучше прогноза. В релизе также отмечалось, что рост мог быть и сильнее, если бы не задержки в цепи поставок и трудности в достаточно быстром для удовлетворения спроса восстановлении бизнеса.
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