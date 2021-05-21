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Справочный курс гривны 21 мая повышен на 0,02 коп до 27,4628 грн/$1
12:32 21.05.2021 |
Национальный банк 21 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.02 коп. до 27.4628 UAH/USD.
|Показатель
|20.05.2021
|21.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4630
|27.4628
|0.00
Данные: НБУ
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