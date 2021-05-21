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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.05.2021
10:35 21.05.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|20.04.2021
|6.6974
|21.04.2021
|6.7235
|22.04.2021
|6.7400
|23.04.2021
|6.7250
|26.04.2021
|6.6375
|27.04.2021
|6.6636
|28.04.2021
|6.6555
|29.04.2021
|6.6691
|30.04.2021
|6.5250
|05.05.2021
|6.6059
|06.05.2021
|6.6375
|07.05.2021
|6.6462
|11.05.2021
|6.6938
|12.05.2021
|6.6964
|13.05.2021
|6.7000
|14.05.2021
|6.6950
|17.05.2021
|6.6740
|18.05.2021
|6.6660
|19.05.2021
|6.7433
|20.05.2021
|6.7652
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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