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Доллар 21 мая продолжает дешеветь к евро и иене
09:25 21.05.2021 |
Курс доллара в пятницу утром продолжает снижаться к другим мировым валютам к концу рабочей недели, за которую он потерял 0,6% стоимости, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 EEST курс евро рос до 1,2237 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2228 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 108,7 с уровня прошлого закрытия в 108,76 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09%, до 89,72 пункта, а с начала недели потерял 0,66%.
Доллар продолжает дешеветь в пятницу утром, индикатор снижался всю неделю, за исключением среды, когда индекс доллара подрос на 0,49%, до 90,19 пункта после выхода протокола апрельского заседания Федрезерва (ФРС) США.
Так, в своем протоколе апрельского заседания ФРС рассказала, что несколько участников встречи высказались за возможное обсуждение плана корректировки темпов выкупа активов на ближайших заседаниях в условиях продолжения восстановления экономики.
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