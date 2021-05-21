Финансовые новости
- |
- 21.05.21
- |
- 09:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000
08:53 21.05.2021 |
Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. Об этом говорится в отчете Минфина США.
По мнению властей, цифровые активы - «серьезная проблема». Они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.
«Ожидается, что роль криптовалютных транзакций возрастет в течение следующего десятилетия», - говорится в отчете.
Введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов, уточнили в Минфине. Согласно документу, режим отчетности распространят «на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианов».
«Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше $10 000, тоже будет обязан сообщать о них», - подчеркнули в ведомстве.
Предположительно, новые меры вступят в силу с 2023 года.
Ранее IRS уточнила, что резидентам США не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по Форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Список претензий Зеленского: Зачем президент упрекнул США, Германию и Францию
|Война против всех за абсолютную власть: Какую страну строит Зеленский
|ВСК по расследованию всех зрад: Почему властям все равно придется расследовать дело вагнеровцев
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи Азии в основном снижаются 21 мая после недели роста
|Золото коррекционно 21 мая дешевеет после недели удорожания
|JPMorgan: институционалы могут перевести капитал из биткоина в золото
|США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000
|Фонду гарантирования могут разрешить подавать иски в интересах кредиторов проблемных банков
|Основные фондовые индексы США 20 мая прервали трехдневное падение
|Рада одобрила расширение полномочий Нацбанка для получения кредита от МВФ
Это интересно
|Twitter запустит платную подписку внутри сети за $2,99 в месяц
|Самый дорогой Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12 оказался менее мощным, чем ожидалось
|Компания Samsung Display представила на выставке SID Display week 2021 сворачиваемые и складные дисплеи OLED
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года