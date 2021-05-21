США обяжут биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $10 000

Предложение администрации Джо Байдена по усилению соблюдения налогового законодательства включает требование о передаче в Налоговое управление (IRS) информации о криптовалютных транзакциях на сумму от $10 000. Об этом говорится в отчете Минфина США.

По мнению властей, цифровые активы - «серьезная проблема». Они способствуют незаконной деятельности, в том числе уклонению от уплаты налогов.

«Ожидается, что роль криптовалютных транзакций возрастет в течение следующего десятилетия», - говорится в отчете.

Введение новых правил позволит минимизировать возможности сокрытия доходов, уточнили в Минфине. Согласно документу, режим отчетности распространят «на иностранные финансовые учреждения, криптовалютные биржи и кастодианов».

«Как и в случае с традиционными транзакциями, бизнес, получающий криптоактивы со справедливой рыночной стоимостью выше $10 000, тоже будет обязан сообщать о них», - подчеркнули в ведомстве.

Предположительно, новые меры вступят в силу с 2023 года.

Ранее IRS уточнила, что резидентам США не нужно сообщать о приобретении криптовалюты на первой странице декларации по Форме 1040, если они придерживаются стратегии Buy&Hold.



