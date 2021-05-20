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НБУ анонсировал введение электронной гривны
15:48 20.05.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) планирует начать внедрение электронной гривны. Соответствующий пункт содержится в новой стратегии НБУ до 2025 года.
Об этом сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии.
"Стартует введение электронной гривны", - сказал он.
По его словам, НБУ в период до 2025 года повысит свою операционную эффективность и начнет цифровую трансформацию.
Кроме того, стратегия включает пункт рaperless финансового сектора.
Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.
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