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Справочный курс гривны 20 мая понижен на 5,77 коп до 27,463 грн/$1
12:23 20.05.2021 |
Национальный банк 20 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.77 коп. до 27.463 UAH/USD.
|Показатель
|19.05.2021
|20.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4053
|27.4630
|0.21
Данные: НБУ
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