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Остаток средств на корсчетах банков 20.05.21
09:58 20.05.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 апреля
|59328.1
|20 апреля
|58292.9
|21 апреля
|56762.2
|22 апреля
|52484.7
|23 апреля
|53658.4
|26 апреля
|49978.6
|27 апреля
|54167.7
|28 апреля
|54999.7
|29 апреля
|56986.9
|30 апреля
|52712.4
|5 мая
|47136.6
|6 мая
|48043.6
|7 мая
|51539.0
|11 мая
|53281.4
|12 мая
|61210.5
|13 мая
|61802.9
|14 мая
|63525.0
|17 мая
|61412.1
|18 мая
|56983.9
|19 мая
|54527.1
|20 мая
|46306.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 20 мая- 27,4166 грн
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