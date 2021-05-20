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Доллар слабеет 20 мая после публикации протокола ФРС США
08:52 20.05.2021 |
Курс доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам после публикации накануне протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST курс евро рос до 1,2182 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,16 с уровня прошлого закрытия в 109,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 90,14 пункта.
Инвесторы оценивают протокол апрельского заседания Федрезерва США, в рамках которого ФРС отметила резкий рост экономической активности, но при этом предупредила, что экономика по-прежнему далека от поставленных регулятором целей под влиянием пандемии коронавируса. Кроме того, по итогам заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции.
Трейдеры также ожидают от Федрезерва дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции.
"Протокол указывает на то, что "центробанк" США может начать обсуждение снижения денежно-кредитного стимулирования в ближайшем будущем. Тем не менее, ФРС также отметил, что недавний рост инфляции был в основном временным, что говорит о том, что ФРС может допустить временное ускорение инфляции", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики Daily FX.
Слабая монетарная политика при прочих равных негативна для национальной валюты.
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