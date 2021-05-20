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Рада отменила мораторий на штрафы по кредитам для жителей территорий АТО/ООС
Верховная Рада приняла закон, которым отменяется мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для кредитов по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Укринформ.
Документ в целом поддержал 341 народный депутат сразу после голосования в первом чтении за соответствующий законопроект 5199 "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг".
Законом вносятся изменения в статьи 2 и 9 Закона «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», которыми отменяется мораторий на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности для кредитов по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с гражданами Украины, местом жительства которых является территория проведения антитеррористической операции.
Принятым документом также устанавливается, что меры относительно сохранности имущества, находящегося в ипотеке (в частности, мораторий на приобретение ипотекодержателем права собственности или права на продажу предмета ипотеки, или выселение жителей из жилых домов и помещений, переданных в ипотеку, по которым есть судебное решение об обращении взыскания на такой объект ипотеки), не распространяются на недвижимое имущество граждан Украины, физических лиц - предпринимателей, юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, местом расположения которого является территория проведения антитеррористической операции, кроме населенных пунктов в соответствии с перечнями, предусмотренными частью четвертой статьи 4 настоящего Закона, оформленное в ипотеку с целью обеспечения выполнения обязательств по договорам, заключенным после 1 мая 2021 года, или по договорам, в которых после 1 мая 2021 года по согласованию сторон вносились изменения в части продления сроков выполнения обязательств и/или уменьшения размера процентов, штрафных санкций.
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