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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остаток средств на корсчетах банков 19.05.21

10:57 19.05.2021 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
19 апреля59328.1
20 апреля58292.9
21 апреля56762.2
22 апреля52484.7
23 апреля53658.4
26 апреля49978.6
27 апреля54167.7
28 апреля54999.7
29 апреля56986.9
30 апреля52712.4
5 мая
47136.6
6 мая48043.6
7 мая51539.0
11 мая53281.4
12 мая61210.5
13 мая61802.9
14 мая63525.0
17 мая61412.1
18 мая56983.9
19 мая54527.1

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 19 мая- 27,4368 грн
 

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