Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес

Три ассоциации при Народном банке Китая (НБК) выпустили совместное уведомление, запрещающее компаниям поддерживать связанный с криптовалютами бизнес. Об этом сообщил журналист Колин Ву.

Под документом, на который ссылается Ву, подписались Банковская ассоциация Китая, Ассоциация интернет-финансов и Платежно-клиринговая ассоциация. Они рекомендовали гражданам воздержаться от инвестиций в криптовалюты и напомнили, что подобные операции не защищены законом.

«Цифровая валюта - это особый виртуальный товар, не связанный с органами денежно-кредитного регулирования. У нее нет денежных свойств и она не является реальной валютой. Использовать ее в качестве средства обмена на рынке запрещено», - говорится в уведомлении.

Мера направлена на снижение рисков спекуляций с криптовалютой. От компаний потребовали прекратить любую связанную с цифровыми активами деятельность и разорвать сотрудничество с профильными игроками. В частности, интернет-платформам запретили демонстрировать соответствующую рекламу.

Ассоциации усилят надзор за участниками рынка. К нарушителям применят санкции.

Напомним, China CITIC Bank запретил физическим и юридическим лицам использовать счета для покупки и продажи криптовалют.

В апреле 2021 года Китай предложил считать криптовалюты, такие как биткоин, инвестиционными инструментами.



