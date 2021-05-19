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Китай запретил поддерживать связанный с криптовалютой бизнес
Три ассоциации при Народном банке Китая (НБК) выпустили совместное уведомление, запрещающее компаниям поддерживать связанный с криптовалютами бизнес. Об этом сообщил журналист Колин Ву.
Под документом, на который ссылается Ву, подписались Банковская ассоциация Китая, Ассоциация интернет-финансов и Платежно-клиринговая ассоциация. Они рекомендовали гражданам воздержаться от инвестиций в криптовалюты и напомнили, что подобные операции не защищены законом.
«Цифровая валюта - это особый виртуальный товар, не связанный с органами денежно-кредитного регулирования. У нее нет денежных свойств и она не является реальной валютой. Использовать ее в качестве средства обмена на рынке запрещено», - говорится в уведомлении.
Мера направлена на снижение рисков спекуляций с криптовалютой. От компаний потребовали прекратить любую связанную с цифровыми активами деятельность и разорвать сотрудничество с профильными игроками. В частности, интернет-платформам запретили демонстрировать соответствующую рекламу.
Ассоциации усилят надзор за участниками рынка. К нарушителям применят санкции.
Напомним, China CITIC Bank запретил физическим и юридическим лицам использовать счета для покупки и продажи криптовалют.
В апреле 2021 года Китай предложил считать криптовалюты, такие как биткоин, инвестиционными инструментами.
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