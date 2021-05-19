По госгарантиям банки выдали бизнесу кредитов на ₴2,5 миллиарда - Минфин

По государственным гарантиям на портфельной основе украинские банки предоставили 1273 кредита на общую сумму 2,49 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 мая 2021 года восемью банками предоставлено 1273 кредита на общую сумму 2 млрд 487 млн ​​гривень", - говорится в сообщении.

Обязательства по основному долгу, что частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 1,166 млрд грн. Это около 30% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн). За первые 3 месяца работы программы предоставления кредитов под государственные гарантии на портфельной основе АО КБ «Приватбанк» почти исчерпал лимит гарантий (97%), выдав 881 кредит на 809 млн грн.

Среди регионов по сумме выданных кредитов по программе лидирует город Киев (244 млн грн). Также большим спросом программа пользуется в Ривненской (168 млн грн) и Львовской (153 млн грн) областях.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (475), сельского хозяйства (308) и перерабатывающей промышленности (183).

Как сообщал Укринформ, 3 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.