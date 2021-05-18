Доллар 18 мая дешевеет к евро и иене в ожидании статистики из США

Курс доллара снижается во вторник днем по отношению к евро и иене в ожидании статистики с рынка недвижимости США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.23 EEST курс евро рос до 1,2218 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1251 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,88 с уровня прошлого закрытия в 109,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 89,78 пункта.

Трейдеры во вторник ждут статистику из США, где министерство торговли опубликует данные о количестве новых домов в стране. Согласно прогнозам экспертов, число новых домов, строительство которых было начато в апреле, снизилось до 1,71 миллиона с 1,739 миллиона месяцем ранее.

Курс евро при этом не отреагировал на статистику из Европы. Евростат во вторник сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале - на 1,8% в годовом выражении, как и ожидали аналитики.

Курс фунта стерлингов в свою очередь растет по отношению к доллару до 1,4217 доллара с 1,4134 доллара днем ранее на статистике безработицы в Великобритании. Согласно официальным данным, безработица в стране в январе-марте снизилась до 4,8% с 4,9% в декабре-феврале, а аналитики ждали сохранения показателя без изменений.

"Мы, вероятно, увидим дальнейшее увеличение количества вакансий (в Великобритании - ред.). Некоторые фирмы, возможно даже не смогут найти и нанять сотрудников так быстро, как им нужно", - сказал агентству Блумберг Тедж Парих (Tej Parikh), главный экономист Institute of Directors.