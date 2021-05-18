SEC взыскала с участников крипторынка более $1,77 млрд за семь лет

За семь лет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) взыскала с участников криптовалютного рынка штрафы на сумму более $1,77 млрд. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Cornerstone Research.

Анализ охватывает период с июля 2013 года по декабрь 2020 года. За это время регулятор инициировал 75 дел в отношении частных лиц, эмитентов токенов, брокеров, биткоин-бирж и других поставщиков услуг.

Дела, инициированные SEC в отношении участников крипторынка. Данные: Cornerstone Research.

Автор отчета Симона Мола уточнила, что к марту 2021 года ведомство урегулировало свыше 70% исков на сумму более $1,77 млрд.

«За последние семь или около того лет SEC зарекомендовала себя одним из основных надзорных органов в криптовалютной индустрии», - добавила Мола.

Наиболее распространенными стали обвинениями в мошенничестве (52%) и продаже незарегистрированных ценных бумаг (69%). Больше половины дел связаны с ICO.

В 2020 году регулятор собрал в виде взысканий и штрафов более $4,68 млрд. Из них $1,26 млрд пришлись на ICO Telegram и токенсейлы криптовалютных компаний.



