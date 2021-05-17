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Гонконг и Китай расширят тестирование цифрового юаня в трансграничных платежах
17:48 17.05.2021 |
Власти Гонконга ведут переговоры с Китаем о расширении тестирования цифрового юаня (DCEP) в трансграничных транзакциях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).
Первый этап тестирования инструмента завершился успешно. Регулятор провел испытания совместно с Институтом исследования цифровых валют Народного банка Китая. К работе также привлекли назначенный властями КНР коммерческий банк и представителей бизнеса.
«Мы протестировали соответствующее приложение, подключение к системе и некоторые варианты эксплуатации, такие как международные покупки. Совместно с Народным банком Китая мы работаем над следующим этапом технических испытаний, включая расширение и углубление использования DCEP в трансграничных платежах», - рассказал представитель HKMA.
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