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Справочный курс гривны 17 мая повышен на 4,78 коп до 27,5662 грн/$1
12:31 17.05.2021 |
Национальный банк 17 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.78 коп. до 27.5662 UAH/USD.
|Показатель
|14.05.2021
|17.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.614
|27.5662
|0.173
Данные: НБУ
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