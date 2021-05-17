Финансовые новости
- |
- 17.05.21
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биткоин упал на треть с апрельского исторического максимума
08:56 17.05.2021 |
Биткоин в понедельник дешевеет более чем на 10% за сутки и уже опускался примерно до 42,2 тысячи долларов, потеряв более трети стоимости к апрельскому историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.52 EEST падал в цене на 10% - до 43,38 тысячи долларов. Чуть раньше цена снижалась до 42 197 доллара (пока это суточный минимум). А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 10,1% - до 43,41 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, биткоин потерял уже почти 35% стоимости к историческому рекорду, достигнутому чуть больше месяца назад.
Один из пользователей Twitter в воскресенье вечером предположил, что держатели биткоина будут разочарованы, если узнают, что Tesla продала все биткоины, которыми владела. Глава Tesla Илон Маск не оставил твит пользователя без внимания, лаконично ответив: "Вполне". Тот факт, что Маск не стал опровергать предположение о продаже всех биткоинов компанией, вызвал беспокойство на рынке, и криптовалюта вновь перешла к снижению.
Биткоин 13 мая ушел в пике, также после заявления Маска. Тогда он написал, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины и обеспокоена быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов. После этого криптовалюта падала до 46 тысяч долларов (почти на 30% к апрельскому историческому рекорду), но затем отыграла часть потерь, восстановившись выше 50 тысяч долларов.
В конце апреля Маск сообщал в Twitter, что Tesla продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar
|Армагеддон в городе. Что высматривал в Донецке российский генерал Теплинский
|На следующей неделе на валютный рынок будет одновременно влиять два фактора
|Министры экономики и транспорта уходят в отставку - замглавы фракции «Слуга народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 17.05.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.05.2021
|Банк Англии признал законной принудительную конвертацию займов в акции ПриватБанка
|Золото дорожает 17 мая на снижении доходности гособлигаций США
|Биткоин упал на треть с апрельского исторического максимума
|Фондовые биржи Азии в основном растут 17 мая после выхода китайской статистики
Это интересно
|eBay разрешила пользователям торговать NFT
|Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept
|Биткоин обвалился из-за твита Маска об отказе Tesla принимать платежи за авто в биткоинах
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC
|В автомобилях Xiaomi будут использоваться бренды Xiaomi Motors, Xiaomi Auto, Mi Motors и Mi Auto
|NASA и Axiom договорились запустить первую частную коммерческую экспедицию на МКС
|Tesla обвинили в махинациях с динамическими характеристиками