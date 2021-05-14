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Справочный курс гривны 14 мая повышен на 1,37 коп до 27,614 грн/$1
12:24 14.05.2021 |
Национальный банк 14 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.37 коп. до 27.614 UAH/USD.
|Показатель
|13.05.2021
|14.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6277
|27.614
|0.05
Данные: НБУ
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