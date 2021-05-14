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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.05.2021

09:57 14.05.2021 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

дата

UONIA
13.04.20215.7107
14.04.20215.7305
15.04.20215.7324
16.04.20216.6550
19.04.20216.5955
20.04.20216.6974
21.04.20216.7235
22.04.20216.7400
23.04.20216.7250
26.04.20216.6375
27.04.20216.6636
28.04.20216.6555
29.04.20216.6691
30.04.20216.5250
05.05.20216.6059
06.05.20216.6375
07.05.20216.6462
11.05.20216.6938
12.05.20216.6964
13.05.20216.7000

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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