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Доллар слабеет 14 мая перед выходом статистики по США
13:17 14.05.2021 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в пятницу днем в ожидании выхода ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.35 EEST курс евро растёт до 1,2115 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2078 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 109,33 с уровня прошлого закрытия в 109,45 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,25%, до 90,52 пункта.
Позднее в пятницу инвесторы ожидают публикации нескольких макроэкономических показателей. Так, станут известны данные о розничных продажах и промышленном производстве в стране. Аналитики ожидают, что объем розничных продаж в США в апреле вырос на 1% после росла почти на 10% в марте, а промпроизводство - также на 1% в отчетном месяце после увеличения на 1,4% месяцем ранее.
Кроме того, станет известна предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель вырос до 90,4 пункта с уровня апреля в 88,3 пункта.
При этом накануне доллар укреплялся - после выхода данных о всплеске инфляции в США многие ожидали ответного ужесточения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, что было бы позитивно для американской валюты. Но валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардман (Lee Hardman) считает, что резкий скачок темпов роста потребительских цен в апреле не будет способствовать укреплению доллара из-за снижения доходности гособлигаций и продолжения мягкой политики ФРС.
"Отсутствие высокой доходности гособлигаций США и сочетание высокого уровня инфляции с мягкой политикой ФРС в совокупности окажут негативное влияние на доллар", - приводит газета Wall Street Journal слова Хардмана.
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