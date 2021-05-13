Банки сохранили ставки для населения выше 30% годовых: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2021 года в национальной валюте составляли 34,0% годовых. По сравнению мартом ставки снизились на 0,4 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,5 п.п. до 7,7% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле выросли с 8,3% до 8,8% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 1,8% до 969 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 208 млрд гривен, предприятий - вырос на 2,1% до 751 млрд гривен.

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Напомним, в марте 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составила 14,0% на вторичном и 17,4% на первичном рынке.

