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Справочный курс гривны 13 мая понижен на 0,43 коп до 27,6277 грн/$1
12:36 13.05.2021 |
Национальный банк 13 мая понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.43 коп. до 27.6277 UAH/USD.
|Показатель
|12.05.2021
|13.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6234
|27.6277
|0.015
Данные: НБУ
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