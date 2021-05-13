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Создатель Ethereum Виталик Бутерин обвалил курс криптовалюты Shiba Inu
11:06 13.05.2021 |
Основатель Ethereum Виталий Дмитриевич Бутерин, более известный как Виталик Бутерин, своими последними действиями обвалил курс криптовалюты Shiba Inu.
Этому предшествовали сведения о том, что самый молодой криптовалютный миллиардер мира Виталик Бутерин, который в 2014 году за идею Ethereum выиграл премию World Technology Award, сделал крупнейшие благотворительные пожертвования в некоммерческие организации и фонды.
Бутерин перевел 500 ETH (Ethereum) и более 50 трлн SHIB (Shiba Inu) общей стоимостью около $1,14 млрд на момент транзакции в фонд помощи India COVID-Crypto Relief, который тратит деньги на помощь Индии в борьбе с коронавирусом. Сейчас в стране регистрируется более 350 тысяч случаев заболевания Covid-19 в сутки и более 3500 смертей в день. Сделка вызвала панику среди инвесторов, что способствовало падению цены SHIB более чем на 35%.
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Виталик Бутерин является крупнейшим держателем SHIB. Игамбердиев отметил, что сооснователь Ethereum «может просто вывести 93% ликвидности пула без какого-либо влияния на цену».
Бутерин, который в начале этого месяца стал самым молодым криптовалютным миллиардером в возрасте 27 лет, также перевел Ethereum и Dogelon Mars (ELON) на сумму 336 миллионов долларов в Methuselah Foundation, некоммерческую организацию, которая поддерживает усилия в области тканевой инженерии и терапии регенеративной медицины. Также он пожертвовал более 13 000 ETH для Givewell, некоммерческой организации, которая курирует лучшие благотворительные организации по всему миру. Наконец Бутерин также сделал пожертвования в адрес Gitcoin, MIRI и Charter Cities Institute.
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