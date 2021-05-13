Финансовые новости
- |
- 13.05.21
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 13.05.21
10:38 13.05.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 апреля
|49545.4
|12 апреля
|47677.3
|13 апреля
|64998.0
|14 апреля
|66673.2
|15 апреля
|70289.0
|16 апреля
|84895.9
|19 апреля
|59328.1
|20 апреля
|58292.9
|21 апреля
|56762.2
|22 апреля
|52484.7
|23 апреля
|53658.4
|26 апреля
|49978.6
|27 апреля
|54167.7
|28 апреля
|54999.7
|29 апреля
|56986.9
|30 апреля
|52712.4
|5 мая
|47136.6
|6 мая
|48043.6
|7 мая
|51539.0
|11 мая
|53281.4
|12 мая
|61210.5
|13 мая
|61802.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 13 мая- 27,6318 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газ подешевеет? Почему Витренко не заберет облгазы у Фирташа
|Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 13 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Фондовые биржи Азии 13 мая закрылись в минусе на пессимизме США
|Справочный курс гривны 13 мая понижен на 0,43 коп до 27,6277 грн/$1
|Создатель Ethereum Виталик Бутерин обвалил курс криптовалюты Shiba Inu
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 12.05.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.21
Это интересно
|Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей
|Глава Dell считает, что дефицит микросхем продлится несколько лет
|Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков
|SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9
|Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты