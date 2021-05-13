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SEC предупредила о рисках фьючерсов на «крайне спекулятивный» биткоин
08:04 13.05.2021 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые владеют фьючерсами на биткоин, о связанных с деривативами рисках.
Хотя подобные инструменты становятся все более популярными, они по-прежнему основаны на активе, который является «крайне спекулятивным», волатильным и торгуется на слабо регулируемом рынке, говорится в заявлении отдела управления инвестициями SEC.
Ведомство добавило, что инвесторы должны изучить раскрываемую фондом информацию и определить приемлемый для себя уровень риска, прежде чем делать вложения.
«Защита инвесторов и оценка соответствия этих фондов нормативным требованиям является главным приоритетом для персонала», - заявили в SEC.
Регулятор также изучит на основе опыта инвестирующих во фьючерсы на биткоин ПИФов, способен ли этот рынок поддерживать ETF.
В ходе дальнейшего мониторинга сотрудники ведомства рассчитывают:
* проанализировать ликвидность и глубину фьючерсного рынка криптовалюты;
* оценить способность ПИФов ликвидировать позиции на нем по мере необходимости для удовлетворения ежедневных требований к выкупу, а также эффективность управления рисками;
* изучить оценку активов фондами.
В заявлении также отмечено, что оно отражает мнение сотрудников отдела управления инвестициями и не имеет юридической силы.
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