SEC предупредила о рисках фьючерсов на «крайне спекулятивный» биткоин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые владеют фьючерсами на биткоин, о связанных с деривативами рисках.

Хотя подобные инструменты становятся все более популярными, они по-прежнему основаны на активе, который является «крайне спекулятивным», волатильным и торгуется на слабо регулируемом рынке, говорится в заявлении отдела управления инвестициями SEC.

Ведомство добавило, что инвесторы должны изучить раскрываемую фондом информацию и определить приемлемый для себя уровень риска, прежде чем делать вложения.

«Защита инвесторов и оценка соответствия этих фондов нормативным требованиям является главным приоритетом для персонала», - заявили в SEC.

Регулятор также изучит на основе опыта инвестирующих во фьючерсы на биткоин ПИФов, способен ли этот рынок поддерживать ETF.

В ходе дальнейшего мониторинга сотрудники ведомства рассчитывают:

* проанализировать ликвидность и глубину фьючерсного рынка криптовалюты;

* оценить способность ПИФов ликвидировать позиции на нем по мере необходимости для удовлетворения ежедневных требований к выкупу, а также эффективность управления рисками;

* изучить оценку активов фондами.

В заявлении также отмечено, что оно отражает мнение сотрудников отдела управления инвестициями и не имеет юридической силы.



