Корпорация по страхованию вкладов США заинтересовалась планами банков в отношении криптовалют

Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) запросит у подконтрольных банков информацию о связанных с криптовалютами операциях и планах. Об этом рассказала председатель ведомства Елена Маквильямс.

На онлайн-конференции Общества федералистов Маквильямс заявила, что все больше кредитных организаций в США работают с цифровыми активами. Регулятор запросит у них информацию, чтобы понять свою роль в этой сфере.

«FDIC внимательно следит за развитием событий. Мы хотим больше узнать о деятельности и планах банков, чтобы понять, что и в каком случае следует делать нам. Для этого мы планируем направить запрос на предоставление информации», - уточнила Маквильямс.

По ее словам, на фоне пандемии COVID-19 финтех-компании глубже проникли в банковский сектор. FDIC рассчитывает, что они будут сотрудничать с кредитными организациями.

Маквильямс также отметила проект китайского цифрового юаня. Согласно ее оценке, число пользователей финансового инструмента достигнет 1 млрд. Чиновник добавила, что это позволит Китаю осуществлять расчеты в обход систем, связанных с долларом США.

Напомним, в декабре 2020 года в Конгресс США внесли законопроект, обязывающий эмитентов стейблкоинов получать лицензии FDIC и других регуляторов.



