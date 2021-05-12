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Средняя комиссия за Ethereum-транзакцию достигла $60 на фоне хайпа вокруг Shiba Inu
17:45 12.05.2021 |
Во вторник, 11 мая, средняя транзакционная комиссия в сети Ethereum достигла антирекорда на отметке $60. Этому способствовал ажиотаж вокруг Shiba Inu (SHIB), клона мем-криптовалюты Dogecoin.
Ниже представлены ориентировочные затраты на газ для различных типов транзакций при медианной стоимости газа 198 Gwei. На момент написания комиссия при обменной сделке на Uniswap составляет $136,07, депозит на Compound - $202,95.
Исследователь The Block Игорь Игамбердиев отметил, что рост комиссий спровоцировал хайп вокруг SHIB. По его словам, интерес к токену подогрел листинг на Binance.
«Увеличение объемов в пуле ликвидности SHIB-WETH на Uniswap v2 началось 7 мая и достигло пика на следующий день», - отметил Игамбердиев.
По его словам, 8 мая пользователи Coinbase Wallet также начали покупать SHIB. По этой причине кошелек показал рекордные объемы торгов.
Виталик Бутерин является крупнейшим держателем SHIB. Игамбердиев отметил, что сооснователь Ethereum «может просто вывести 93% ликвидности пула без какого-либо влияния на цену».
По данным исследователя, нереализованный доход топ-50 «Diamond Hands» составляет от $5 до $2,5 млрд.
Из десяти крупнейших держателей Shiba Inu лишь один продал токены за последнюю неделю. Такая ситуация, как отметил Игамбердиев, сложилась из-за низкой ликвидности монеты.
Ранее аналитики обнаружили два кошелька, владельцы которых приобрели значительные объемы SHIB до роста курса. Нереализованный доход одного из них оценивается в $2,4 млрд по текущему курсу.
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