Мнение: снижение числа китов сулит биткоину падение ниже $50 000

В ближайшей перспективе цена биткоина может упасть ниже $50 000 на фоне сокращения числа «китовых» адресов до минимума с начала года. Такого мнения придерживается глава криптоплатформы Delta Панкадж Балани, пишет CoinDesk.

Издание со ссылкой на данные Glassnode отметило снижение количества адресов с 1000 BTC и более на 3% за последние пять дней - до отметки 1943.

Негативная динамика наблюдается с 7 февраля, когда был зарегистрирован рекордный максимум (2237).

«Данные выглядят по-медвежьи. Тренд избавления китов от своих активов - налицо», - заявил Балани.

С октября 2020 года по февраль 2021 года число таких адресов росло одновременно с ценой «цифрового золота». Это служило подтверждением популярному тезису о крупных инвесторах в качестве основного драйвера роста рынка.

Текущее расхождение между ценой и метрикой создает риски снижения цены первой криптовалюты в краткосрочной перспективе.

С середины марта котировки остаются в диапазоне $50 000-$60 000 не без влияния поддержки розничных инвесторов.

Балани считает, что переключение внимания трейдеров на Ethereum и другие монеты делает уязвимым положение первой криптовалюты.,

«Движение в понедельник [курс упал на 4,2% на Bitstamp] выглядит убедительным сигналом предстоящего снижения», - заключил специалист.