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Мнение: снижение числа китов сулит биткоину падение ниже $50 000
17:27 12.05.2021 |
В ближайшей перспективе цена биткоина может упасть ниже $50 000 на фоне сокращения числа «китовых» адресов до минимума с начала года. Такого мнения придерживается глава криптоплатформы Delta Панкадж Балани, пишет CoinDesk.
Издание со ссылкой на данные Glassnode отметило снижение количества адресов с 1000 BTC и более на 3% за последние пять дней - до отметки 1943.
Негативная динамика наблюдается с 7 февраля, когда был зарегистрирован рекордный максимум (2237).
«Данные выглядят по-медвежьи. Тренд избавления китов от своих активов - налицо», - заявил Балани.
С октября 2020 года по февраль 2021 года число таких адресов росло одновременно с ценой «цифрового золота». Это служило подтверждением популярному тезису о крупных инвесторах в качестве основного драйвера роста рынка.
Текущее расхождение между ценой и метрикой создает риски снижения цены первой криптовалюты в краткосрочной перспективе.
С середины марта котировки остаются в диапазоне $50 000-$60 000 не без влияния поддержки розничных инвесторов.
Балани считает, что переключение внимания трейдеров на Ethereum и другие монеты делает уязвимым положение первой криптовалюты.,
«Движение в понедельник [курс упал на 4,2% на Bitstamp] выглядит убедительным сигналом предстоящего снижения», - заключил специалист.
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