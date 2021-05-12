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Справочный курс гривны 12 мая повышен на 5,88 коп до 27,6234 грн/$1
12:31 12.05.2021 |
Национальный банк 12 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.88 коп. до 27.6234 UAH/USD.
|Показатель
|11.05.2021
|12.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6822
|27.6234
|0.212
Данные: НБУ
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