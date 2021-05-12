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Стоимость золота снижается 12 мая на сильном долларе
09:59 12.05.2021 |
Стоимость золота снижается в среду утром на фоне сильного доллара, доходность гособлигации США продолжает уверенно расти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,3%, или на 5,65 доллара - до 1830,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,61% - до 27,51 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,24%, до 90,35 пункта.
Цена на золото снижается в среду утром также под влиянием роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до 1,625% с уровня предыдущего закрытия в 1,624%, что способствует снижению спроса на драгоценный металл.
"Устойчивый рост доходности 10-летних облигаций (США - ред.) и опасения по поводу инфляции, усиливающие риски более раннего, чем ожидалось, сокращения денежных вливаний в экономику, являются потенциальными катализаторами давления на стоимость золото", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики IG.
Трейдеры также обеспокоены по поводу инфляции и находятся в ожидании данных о потребительских ценах в стране, которые будут опубликованы в среду.
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