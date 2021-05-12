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Курс доллара растет 12 мая к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США
13:38 12.05.2021 |
Курс доллара в среду днем растет по отношению к евро и иене перед публикацией данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.10 EEST курс евро снижался до 1,213 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2146 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,75 иены с уровня прошлого закрытия в 108,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 90,25 пункта.
Курс доллара укрепляется в среду днем в преддверии публикации данных по инфляции в США. Рынки ожидают, что показатели продемонстрируют дальнейшее ускорение инфляции в стране. Согласно оценкам аналитиков в апреле инфляция ускорилась на 3,6% с мартовского показателя в 2,6%.
По словам экономистов UniCredit, которые приводит газета Wall Street Journal, инвесторы могут быстро возобновить продажу валюты США на том основании, что ФРС сохранит мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на более высокую инфляцию. "Любое возможное укрепление доллара США в конечном итоге останется ограниченным, что, вероятно, представляет собой еще одну возможность для продажи", - считают эксперты.
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