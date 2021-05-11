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Справочный курс гривны 11 мая повышен на 8,46 коп до 27,6822 грн/$1
12:33 11.05.2021 |
Национальный банк 11 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.46 коп. до 27.6822 UAH/USD.
|Показатель
|07.05.2021
|11.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7668
|27.6822
|0.305
Данные: НБУ
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