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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.05.2021
11:05 11.05.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|07.04.2021
|5.6484
|08.04.2021
|5.7250
|09.04.2021
|5.5622
|12.04.2021
|5.7019
|13.04.2021
|5.7107
|14.04.2021
|5.7305
|15.04.2021
|5.7324
|16.04.2021
|6.6550
|19.04.2021
|6.5955
|20.04.2021
|6.6974
|21.04.2021
|6.7235
|22.04.2021
|6.7400
|23.04.2021
|6.7250
|26.04.2021
|6.6375
|27.04.2021
|6.6636
|28.04.2021
|6.6555
|29.04.2021
|6.6691
|30.04.2021
|6.5250
|05.05.2021
|6.6059
|06.05.2021
|6.6375
|07.05.2021
|6.6462
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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