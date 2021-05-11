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Евро дорожает к доллару 11 мая в ожидании статистики из Германии
09:01 11.05.2021 |
Курс евро растет к доллару во вторник утром в ожидании экономических данных по Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST курс евро рос до 1,2142 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2129 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,82 иены с уровня прошлого закрытия в 108,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 90,24 пункта.
Инвесторы ожидают данных по Германии, которые будут опубликованы позднее во вторник. Аналитики прогнозируют, что индекс доверия инвесторов к экономике в мае вырос до 72 пунктов по сравнению с показателем апреля в 70,7 пункта.
Аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что возобновление экономического роста в Европе в совокупности с признаками замедления роста экономики США должны привести к дальнейшему укреплению евро против доллара. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три месяца евро достигнет отметки в 1,25 доллара.
Кроме того, они отмечают, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва США на данном этапе маловероятно, что также будет оказывать давление на курс доллара.
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