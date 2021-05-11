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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

По программе «Доступная ипотека 7%» выдали 217 кредитов

 

По программе «Доступная ипотека 7%» по состоянию на 5 мая этого года уполномоченные банки подписали 217 кредитных договоров на общую сумму 182,24 миллиона гривень на первичном (28,92%) и вторичном (71,08%) рынках жилья.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Кроме того, банки рассматривают 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410,74 млн грн, из которых 26,61% составляет первичный рынок и 75,39% - вторичный.

В программе задействованы 21 регион и столица. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов, самыми активными на прошлой неделе были г. Киев (43,0%) и Киевская область (34,4%).

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными на начало прошлой недели составляет:

25% - количества кредитов и 40% - суммы кредитов;

15% - количества заявок и 31% - суммы заявок.

Как сообщал Укринформ, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта 2021 года во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

По данным Минфина, по состоянию на 26 апреля уполномоченные банки подписали 173 ипотечных договора на общую сумму 139,25 млн грн.
 

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