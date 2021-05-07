Объем наличных в обращении в Украине за I кв. уменьшился на 0,8%

Объем наличных в обращении в Украине за январь-март 2021 года составил 550,2 млрд грн, что на 0,8%, или 4,7 млрд грн меньше, чем в начале 2021 года, в том числе 2,9 млрд банкнот на сумму 550,2 млрд грн, 13,6 млрд монет на сумму 3,5 млрд грн сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

"Традиционно в начале года наличные деньги в обращении сокращаются. По мнению Нацбанка, в дальнейшем - по мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантина - спрос на наличные уменьшиться", – говорится в сообщении.

Указывается, что по состоянию на начало апреля 2021 года на одного украинца приходилось 70 шт. и 153 шт. разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа соответственно, в то время как к 1 апреля 2020 года эти показатели составляли 72 шт. и 149 шт. соответственно.

Отмечается, что среди банкнот больше всего в обращении банкноты номиналом 200 грн (23,7% от общего количества, или 688,2 млн шт), 500 грн (20,5%, или 597,1 млн шт.) и 1 грн (14,8%, или 430,3 млн шт.).

В то же время среди монет больше всего в обращении монеты номиналом 10 коп. (29,1% или 3,97 млрд шт.), 1 грн (17,9%, или 2,43 млрд шт.) и 5 коп. (13,5%, или 1,843 млрд шт.).

По данным НБУ, меньше всего в наличном обращении банкноты номиналом 1 тыс. грн (2,4%, или 68,8 млн шт.) и монеты номиналом 10 грн (0,2%, или 30,4 млн шт.).

Как сообщалось, с 1 октября 2020 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 25 коп. и банкноты образца выпуска до 2003 года.

Ранее, с 1 октября 2019 года, регулятор вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и прекратил пополнение наличных денег в обращении монетами номиналом 25 коп., а с 25 октября 2019 года ввел в обращение банкноту нового наивысшего номинала – 1 тыс. грн.

НБУ с 27 апреля 2018 года ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн.