Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,6% - НБУ

Международные резервы Украины к началу мая 2021 года выросли, по предварительным данным, до $28 млрд (в эквиваленте), что на 3,6% больше, чем на начало апреля этого года ($27,035 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в пятницу.

"По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины, согласно предварительным данным, составили $28 млрд (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов", – поясняется в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в апреле отразились операции по управлению госдолгом – общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $556,1 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $391,5 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, $78 млн – на обслуживание еврооблигаций, а остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Вместе с тем валютные поступления в пользу правительства составили $1,371 млрд (в эквиваленте), в том числе $1,25 млрд – от размещения еврооблигаций и $212,4 млн – от продажи ОВГЗ.

Согласно сообщению, на динамику показателя в апреле также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам) – в прошлом месяце их стоимость возросла на $200 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные Нацбанка.

Помимо этого, на динамике резервов отразились операции центробанка на межбанковском валютном рынке. В начале месяца спрос на валюту на рынке несколько превышал предложение, поэтому для сглаживания чрезмерных девальвационных колебаний в начале месяца Нацбанк провел интервенцию по продаже валюты на сумму $50 млн.

Как отметил регулятор, по состоянию на 1 мая 2021 года объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта. Уточняется, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в апреле возросли на $832 млн, или на 5%, – до $17,576 млрд.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $29,113 млрд, а ЧМР – $18,114 млрд.