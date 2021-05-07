Евро 7 мая дорожает к доллару на статистике из Германии

Курс евро растет к доллару в пятницу днем на фоне статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 EEST курс евро рос до 1,2077 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2064 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,12 иены с уровня прошлого закрытия в 109,08 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 90,84 пункта.

Росту курса евро способствуют данные по Германии, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 2,5% по отношению к февралю. Ожидался рост показателя на 2,3%.

Позднее на динамику доллара могут повлиять данные по рынку труда США за апрель. Аналитики полагают, что безработица в стране снизилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч после роста на 916 тысяч месяцем ранее.

При этом аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal, считают, что даже хорошие данные по безработице вряд ли окажут серьезную поддержку доллару, поскольку ФРС США пока не планирует ужесточать денежно-кредитную политику.