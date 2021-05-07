Госбанки в апреле увеличили выдачу «теплых кредитов» в 1,5 раза - Госэнергоэффективности

Объем полученных теплых кредитов в апреле - первом в текущем году месяце работы программы - в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2020 года: 273 млн грн против 171,7 млн грн, сообщили в Госэнергоэффективности.

"С 29 марта по 30 апреля 6869 семей получили 273 млн грн "теплых кредитов", из них 6661 кредит на суму 265 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах и 208 кредитов на сумму 8,6 млн грн - на твердотопливные котлы", - уточнило агентство в комментарии интернет-порталу "Энергореформа".

В топ-5 областей по привлечению теплых кредитов входят Киевская область (37 млн грн), Львовская (21,4 млн грн), Сумская (15,8 млн грн), Днепропетровская (14,1 млн грн), Харьковская (13,5 млн грн).

По данным Госэнергоэффективности, из 171,7 млн грн "теплых кредитов", выданных в аналогичном периоде 2020 года по указанным направлениям, большая их часть - 4431 кредит на сумму 168,5 млн грн - выдана на повышение энергоэффективности частных домов, а 81 кредит на суму 3,2 млн грн - на твердотопливные котлы.

Всего в 2020 году по этим направлениям выдано 17655 "теплых кредитов" на общую сумму 660 млн грн, отметили в пресс-службе.

Там также обратили внимание, что в 2021 году теплые кредиты предоставляют два государственных финучреждения: Ощадбанк и Укргазбанк (в 2020 году в программе участвовали также ПриватБанк и Укрэксимбанк - ЭР), а по условиям программы ее участники получают компенсацию в размере 35% суммы кредита на энергоэффективность и 20% кредита на замену газовых котлов на твердотопливные.

Как сообщалось, Госэнергоэффективности подписало договоры о взаимодействии по реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году с Ощадбанком и Укргазбанком в конце марта.

По словам главы ведомства Константина Гуры, наилучший эффект дает комплексная термомодернизация дома, позволяющая экономить на его отоплении до 50% и больше.

Согласно постановлению Кабмина от 30 сентября 2020 года, финансирование программы в 2021 году составит 150 млн грн (в 2020 году - 400 млн грн). Кроме того, расширен перечень энергоэффективного оборудования для жилых домов, подпадающего под действие программы - кредиты можно будет брать под покупку интеллектуальных счетчиков, энергоаккумулирующих систем и оборудования для зарядки электротранспорта.

Из-за снижения суммы финансирования, заложенной на 2021 год, программа "теплых кредитов" Госэнергоэффектиности не распространяется на ОСМД, которым предлагается продолжить кредитование через Фонд энергоэффективности.

По данным Минэнерго на конец сентября 2020 года, за весь период действия этой программы объем привлеченных 850 тыс. участников теплых кредитов составил свыше 8,6 млрд грн, госкомпенсация по которым превысила 3 млрд грн.