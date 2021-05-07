Доллар США 7 мая стабилен относительно евро и иены в ожидании данных по рынку труда

Курс доллара США практически не меняется относительно евро и иены на торгах в пятницу.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,2063 по сравнению с $1,2065 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара в паре с иеной составляет 109,11 иены против 109,09 иены накануне.

Участники рынка ожидают публикации данных о состоянии рынка труда США в апреле. Министерство труда обнародует отчет в пятницу в 15:30 EEST.

Согласно опубликованным в четверг данным, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,07%.

Индикатор отступил от двухнедельных максимумов, которых он достиг ранее на этой неделе, после того как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики. Позднее Йеллен отметила, что не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,3905 по сравнению с $1,3892 по итогам предыдущих торгов. Курс британской нацвалюты составляет 1,1527 евро против 1,1515 евро накануне.

Банк Англии по итогам майского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Регулятор также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов.

Аналитики не ожидали изменений параметров денежно-кредитной политики Банка Англии. При этом британский ЦБ принял решение снизить темпы выкупа активов, как и ожидали некоторые эксперты.