Объем ипотечного кредитования в I кв. удвоился – опрос НБУ

Согласно сообщению, всего за первый квартал текущего года заключено 1811 ипотечных договоров, что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным регулятора, в марте-2021 банки выдали 750 кредитов на общую сумму 577,4 млн грн, что на 26% больше по сравнению с февралем 2021 года и почти в 2,5 раза больше по сравнению с мартом 2020 года. Количество новых сделок за месяц увеличилось на 22%, за год - на 83%, указано в сообщении.
Почти 90% ипотечных договоров на сумму 506 млн грн в марте были составлены с пятью банками, что свидетельствует о концентрированности рынка ипотечного кредитования.
НБУ отметил, что рост ипотечного кредитования происходит в основном благодаря кредитам на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. В частности, в марте объемы выдачи кредитов на покупку жилья на вторичном рынке по сравнению с февралем 2021 года выросли на 28%, или на 109,2 млн грн, на первичном рынке - на 15%, или на 10,3 млн грн.
Согласно результатам опросов, доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в марте составила 87% всех выданных кредитов.
По информации банков средний размер кредита на покупку жилья продолжает расти, в частности, в феврале он составил около 742 тыс. грн, а в марте - 770 тыс. грн. Средний размер нового ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в отчетном месяце составил 837 тыс. грн, а вторичной - 760 тыс. грн.
Указывается, что в марте средняя эффективная ставка ипотечного кредита почти не изменилась: на вторичном рынке она составляла 14,0% (в феврале - 13,9%), на первичном - 17,4% (в феврале - 17,1%).
Как сообщалось, объем ипотечного кредитования в 2020 году составил 3,8 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 году.