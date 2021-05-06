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Справочный курс гривны 6 мая повышен на 4,62 коп до 27,7055 грн/$1
12:54 06.05.2021 |
Национальный банк 6 мая повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 4.62 коп. до 27.7055 UAH/USD.
|Показатель
|05.05.2021
|06.05.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7517
|27.7055
|0.167
Данные: НБУ
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