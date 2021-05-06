Доллар США 6 мая стабилен в паре с евро, дорожает к иене

Курс доллара США в четверг стабилен в паре с евро и повышается относительно иены.

Пара евро/доллар торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - $1,2006. Курс американской валюты в паре с иеной составляет 109,33 иены против 109,2 иены накануне.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в четверг 0,03%.

Индикатор находится вблизи двухнедельного максимума после того, как министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики. Позднее Йеллен отметила, что не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отмечает, что ожидания процентных ставок на рынке во вторник после заявления Йеллен почти не сдвинулись.

"Взять, например, фьючерс на краткосрочную процентную ставку (STIR) евродоллара на сентябрь 2022 г. Этот контракт указывает, что рынок ожидает повышения ставки ФРС где-то в конце третьего или в четвертом квартале следующего года", - сказал аналитик.

Фунт стерлингов торгуется около $1,3905 по сравнению с $1,3909 по итогам торгов в среду. Курс британской нацвалюты составляет 1,1581 евро против 1,1585 евро накануне.

Трейдеры ожидают итогов заседания Банка Англии, которые станут известны в четверг в 14:00 КСК. Аналитики не прогнозируют изменений параметров денежно-кредитной политики британского ЦБ. При этом ожидается, что Банк Англии улучшит свой экономический прогноз.

"Если Банк Англии продлит количественное смягчение и повысит экономические прогнозы, а рисковые настроения будут стабильными или улучшатся, то GBP/USD имеет фундаментальные основания прорваться выше 1,4000 и атаковать максимум", - считает Джон Харди.

Однако он отмечает, что "в более дальней перспективе сложность может представлять возможный референдум о независимости в Шотландии".