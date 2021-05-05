Соратник Уоррена Баффетта рассказал о ненависти к биткоину





Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер заявил, что ненавидит успех биткоина. На ежегодном собрании акционеров компании он также назвал первую криптовалюту «финансовым активом, изобретенным из воздуха».

«Я считаю все это проклятое развитие отвратительным и противоречащим интересам цивилизации», - заявил Мангер.

Он также добавил, что считает валюту полезной для похитителей и вымогателей.

Уорренн Баффетт воздержался от критики биткоина из-за сотен тысяч зрителей, владеющих цифровым золотом.

«У нас есть выбор: сделать 400 000 человек несчастными и злыми на нас или сделать двоих людей счастливыми. Это просто глупое уравнение», - заявил миллиардер.

Ранее CEO Tron Foundation Джастин Сан заплатил рекордные $4,5 млн за благотворительный ужин с Баффеттом в 2020 году, где подарил ему 1 BTC. Вскоре легендарный инвестор снова заявил о бесполезности криптовалют, но положительно оценил встречу.

В 2018 году Мангер назвал биткоин «ядовитой отравой» и призвал правительства «задавить его» регулированием.

В 2019 году 95-летний топ-менеджер сравнил криптовалютных инвесторов с последователями Иуды.

Напомним, в конце февраля 2021 года Мангер заявил, что Berkshire Hathaway не планирует покупать цифровое золото из-за высокой волатильности актива.



